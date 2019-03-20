فندق إيلاف يعلن عن 10 وظائف شاغرة للسعوديين بمكة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عن توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “ موظف استقبال. ”

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “ فندق إيلاف ” في مكة المكرمة، وأنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة فأدنى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأبرزت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .