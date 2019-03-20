” المدخلي ” يتحدى إعاقته ويحصل على شهادة بعلوم الحاسب الآلي جامعة جازان

تركي السالم(صدى):

تحدى الشاب ” عبدالرحمن مدخلي ، 25 عاماً ” ، إعاقته وخرج من رحم الألم والمعاناة ليلتحق بأقرانه من ذوي الهمم الذين قهروا المستحيل .

حيث نجح المدخلي في الانتظام 5 أعوام في جامعة جازان وحصل مؤخرا على شهادة البكالوريوس بعلوم الحاسب الالي .

وقال المدخلي في حفل تخرجه ، ” بالتوكل على الله ثم بالعزيمة وقوة الإرادة ليس هناك مستحيل ، لايزال لطموحي بقية وسوف أسعى لإكمال الدرسات العليا ” .

يُشار إلى أن عبدالرحمن مدخلي مصاب بشلل وتشوه في العمود الفقري منذ الولادة .