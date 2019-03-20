النباتات تنمو وسط فوهة بركانية بالقرب من المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة متداولة نمو النباتات وسط فوهة بركانية بيضاء بالقرب من المدينة المنورة، وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة لفترة طويلة العام الماضي.

وظهر في الصورة، قدرة النبات على النمو وسط الفوهة بالرغم من الظروف الصعبة، لتشكل لوحة فنية رائعة، من اللون الأخضر والأبيض.

وحازت الصورة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الصورة تخطف القلوب من كثرة جمالها.

ويذكر أن هذا البركان تلون بهذا الشكل المميز، ناجم عن انفجار هائل أخرج منه غازات ورمادا تحتوي على مادة السيليكون، شكلت لونه الفاتح.