بالفيديو.. كاتب اجتماعي يحدد طرق تعامل المرأة مع زوجها المسرف
أوضح الكاتب الاجتماعي، عبدالعزيز الرشيد، كيف تتعامل المرأة مع زوجها المبذر.
وقال عبدالعزيز خلال استضافته في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إن الإسراف أمر غير مستحب دينيا ومجتمعيا، وهناك حالات جبلنا عليها.
وأضاف ” الرشيد ” أن الله سبحانه وتعالى ربط الإسراف بالكفر: ” إن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين “، ويجب على الزوجة محاسبة زوجها إذا كان مسرفًا وغير ملتزم بالتزاماته مع عائلته.
كيف تتعامل المرأة مع زوجها المبذر ؟
الكاتب الاجتماعي .. #عبدالعزيز_الرشيد : الإسراف أمر غير مستحب دينيا ومجتمعيا .. وهناك حالات جبلنا عليها #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/U7IaXyHGfd
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 20, 2019
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