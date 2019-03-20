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بالفيديو.. كاتب اجتماعي يحدد طرق تعامل المرأة مع زوجها المسرف

بالفيديو.. كاتب اجتماعي يحدد طرق تعامل المرأة مع زوجها المسرف
أميرة خالد(صدى):

أوضح الكاتب الاجتماعي، عبدالعزيز الرشيد، كيف تتعامل المرأة مع زوجها المبذر.

وقال عبدالعزيز خلال استضافته في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إن الإسراف أمر غير مستحب دينيا ومجتمعيا، وهناك حالات جبلنا عليها.

وأضاف ” الرشيد ” أن الله سبحانه وتعالى ربط الإسراف بالكفر: ” إن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين “، ويجب على الزوجة محاسبة زوجها إذا كان مسرفًا وغير ملتزم بالتزاماته مع عائلته.


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