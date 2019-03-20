ضبط 3 وافدين يروجون حبوب الكبتاجون والحشيش المخدر بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق الأمني مع مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض من ضبط ثلاثة وافدين يروجون حبوب الكبتاجون والحشيش المخدر.

وجاء ذلك بعد تلقي بلاغ من شخص، حيث تم القبض على الوافدين ووُجد معهم حبوب الكباتجون والحشيش المخدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معهم.

وأكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هذا التعاون الإيجابي يأتي فيما يخدم المجتمع والوطن للقضاء على من يروجون للمخدرات.