التعليم تعتمد تطبيق دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي

نايف السالم(صدى):

صرح نائب وزير التعليم، في بيان إعلامي ،عن اعتماد تطبيق دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات – الإصدار الأول .

مؤكداً على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بالصيغة الإلكترونية المتوفرة على موقع الوزارة، وإدارات التعليم التي تتولى متابعة تطبيق الدليل.

كما أنه يلغي هذا القرار، ما يتعارض مع دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات – الإصدار الأول وعلى الجهات المعنية، اعتماد تنفيذه وإنجاز متطلبات تطبيقه كل فيما يخصه.