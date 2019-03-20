طيران التحالف يقصف مجموعة من حراسات ” عبدالملك الحوثي “
تمكن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، من قصف مجموعة من حراسات عبدالملك الحوثي.
وقالت مصادر كان بتقدمهم المقدم ابوطه محمد حسن السمنه من ابناء مدينة صعدة وواحد من اخطر القيادات الميدانية للمليشيات الإيرانية والمقرب من المتمرد عبدالملك الحوثي.
ويذكر أن طيران التحالف شن 10 غارات على مناطق متفرقة بصعدة، وقصف منصة صواريخ ومعسكرًا للحوثيين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69680 ] نشر منذ 10 دقائق
الحمد لله ,,
, الله يبيدهم على ايديكم يا ابطال ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69680 ] نشر منذ 10 دقائق
الحمد لله ,,
, الله يبيدهم على ايديكم يا ابطال ,,