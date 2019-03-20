طيران التحالف يقصف مجموعة من حراسات ” عبدالملك الحوثي “

فهمي محمد(صدى):

تمكن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، من قصف مجموعة من حراسات عبدالملك الحوثي.

وقالت مصادر كان بتقدمهم المقدم ابوطه محمد حسن السمنه من ابناء مدينة صعدة وواحد من اخطر القيادات الميدانية للمليشيات الإيرانية والمقرب من المتمرد عبدالملك الحوثي.

ويذكر أن طيران التحالف شن 10 غارات على مناطق متفرقة بصعدة، وقصف منصة صواريخ ومعسكرًا للحوثيين.