مكيف الهواء يساعد في حل مشكلة ارتفاع حرارة محرك السيارة مؤقتًا

واشنطن(صدى):

ترتفع حرارة محرك السيارة بشكل مفاجئ، بسبب القيادة لفترات طويلة، ما يتطلب تفقد المحرك لدى مركز الخدمة لمعرف المشكلة.

ويمكن حل مشكلة ارتفاع حرارة المحرك بشكل مؤقت لحين الذهاب إلى مركز الخدمة، عبر التأكد من أن المحرك لا يقوم بإخراج أي نوع من أنواع الأبخرة والأدخنة بأسفل الغطاء، وإذ حدث ذلك يجب التوقف على جانب الطريق في أقرب فرصة على الفور لتفادي تفاقم المشكلة.

وإذا كان ارتفاع الحرارة دون آثار دخان منبعثة، فيمكن استخدام مكيف الهواء للمساعدة في حل المشكلة لفترة من الوقت، وذلك بإطفاء المكيف في حالة كان مشغلاً وفتح نوافذ السيارة، ثم لاحقاً اضغط على زر تشغيل نظام التدفئة الذي يعمل عبر عدة مراوح مختلفة، إذ أن هذه المراوح تقوم بسحب حرارة المحرك عبر نظام التدفئة الذي يسحب الحرارة من سائل تبريد المحرك، بما يساعد على خفض درجة الحرارة، أي أنك ببساطة تقوم بنقل الحرارة من المحرك إلى المقصورة.

و يفضل فتح كافة النوافذ أثناء القيادة لتحسين التهوية وتلطيف حرارة المقاعد، مع فحص سوائل المحرك والتأكد من سلامته، والذهاب إلى الميكانيكي فوراً إذا تكرر ارتفاع حرارة المحرك.