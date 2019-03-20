فرحة وفخر.. أب ينتظر ابنته أمام قاعة التخرج ليلبسها عقد الورد بنفسه (صور)

نايف السالم(صدى):

يحاول الآباء بكل ما أتوا من قوة تحفيز أبنائهم وبناتهم لمواصلة العلم والنجاح في الحياة، بل يكون الأب هو الشخص الوحيد في الحياة الذي يريد أن يكون أولاده أفضل منه.

وأظهرت مجموعة من الصور، آباء يضربون مثالًا في الوقوف خلف بناتهم ومدى فرحتهم بتخرجهن من الجامعة، إذ ربَّاها وأنفق عليها وسهر ليالٍ من أجل الاستمتاع بهذه اللحظة.

وكشفت الصورة الأولى، عن أب ينتظر ابنته الدكتورة خارج قاعة حفل التخرج ليلبسها عقد الورد بنفسه، حاملًا لافتة تقول : ” تخرجت بنتي الدكتورة ” ، ما يشير إلى مدى فخره وسعادته بها.

وبيَّنت صورة أخرى، أب وهو ينتظر ابنته كل يوم أمام جامعة طيبة بالمدينة المنورة، إلى أن تتخرج ويحتفل بها، إذ يخاف عليها وكأنها كل ما يملك وفي نفس الوقت لا يحرمها من العلم والنجاح.