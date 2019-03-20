الخارجية الأمريكية: بومبيو اتفق مع ولي العهد على ضرورة التزام الأطراف اليمنية باتفاق السويد

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو اتفق مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على ضرورة التزام الأطراف اليمنية باتفاق السويد.

وأوضحت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن بومبيو شكر سمو ولي العهد على دعم المملكة لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وكان وزير خارجية أمريكا، قد اتصل هاتفيًا بسمو ولي العهد؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، و استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.