دراسة : المكسرات تُزيد الخصوبة وتمنع السرطان

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء عن فوائد المكسرات، في تحسن مستوى الخصوبة لدى الرجال والنساء وتخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي للنساء.

وأكدت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب في جامعة مارشال في فرجينيا الغربية، أنه يكفي استهلاك 28 حبة من أنصاف الجوز كل يوم، من أجل تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي. وتُعزى هذه الفوائد الصحية إلى غنى ثمرة الجوز بأحماض أوميغا 3 ومضادات الأكسدة والفيتوستيرول.

في حين أوضحت الدراسة أنه من أجل تحفيز الخصوبة يجب تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل المكسرات، واستخدام الجسم هذه الأحماض الدهنية من أجل إنتاج الهرمونات التي تسمى “ايكوزانويد” والتي تزيد من تدفق الدم إلى الرحم، ومن شأن ذلك أن يزيد فرص الحمل ويسهّل نمو الجنين.