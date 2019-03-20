خمسيني يغتصب أحفادة ويُقتل بـ” بلطة “

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على قتل والده بـ” بلطة ” ، بعد أن مارس علاقة شاذة مع اثنين من احفاده وعدد من أطفال القرية التي يعيش فيها بمحافظة الجيزة المصرية.

وأوضحت التحريات، أنّ المتهم استدرج والده إلى منطقة صحراوية وهشّم رأسه بـ ” بلطة ” وتركه جثة هامدة وفرّ هاربا.

وكشفت التحريات أنّ وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه، وأنّه تخلص منه لسوء سلوكه، واعتدى عليه بالضرب بـ ” بلطة ” وهشّم رأسه وترك جثته في منطقة صحراوية، وضبطت القوات المتهم، واعترف في أثناء مثوله أمام اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتفاصيل الواقعة.