شمس تهاجم منتقدي فستانها القصير والحذاء الذهبي باستفزاز

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الفنانة شمس الكويتية ، منتقديها بطريقة استفزازية وأقدمت على التقليل من قدراتهم الفكرية ، عقب تعرضها لانتقادات قاسية بسبب اطلالاتها الجريئة والتي كان آخرها ارتجائها لفستان أسود قصير مع حذاء عال من الذهب والأحجار الملونة.

وكان انتقد عدد من المتابعين شمس على اطلالتها واصفين ما تقوم به بـ” قلة الاحترام “، وبأنها تستغل رزق الله بطريقة خاطئة، فردت على هؤلاء من خلال صورة لها نشرتها عبر تطبيق “انستجرام” وعلقت عليها قائلة : “ساعات لما بشوف عقليات بعض الناس ‬‫بتمنى اطلع عقلي وابوسه وأرجعه مكانه”.

تقصدت الفنانة الكويتية إهانة منتقديها، والتقليل من قدراتهم الفكرية بسبب تعليقاتهم على إطلالتها، لا سيما وانها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها للانتقاد إذ سبق أن شن ضدها هجوماً نارياً بسبب فستانها الفضي القصير جداً وقبلها بسبب ظهورها في كليب أغنيتها ” ابن الـ ” بقميص النوم.