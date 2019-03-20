رجل يقتل طفل عشيقته انتقاما منها

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل ” رضيع ” ؛ انتقامًا من عشيقته التي هجرته لمدة عامين.

وعن التفاصيل، قابل المتهم عشيقته بعد عامين من هجرانها له، واحتدم الخلاف بينهما بعد أنّ سمع الشاب صوت عشيقته تخبره بأنّ الرضيع الذي يبلغ من العمر عام و3 أشهر ابنها.

حيث قام المتهم بخطف الطفل من يدها وخنقه حتى الموت، وحملت السيدة رضيعها إلى المستشفى لكي تسعفه؛ لكنّ الأطباء أخبروها بعد توقيع الكشف عليه أنّه ” جثة هامدة ” .

وأبلغت المستشفى الجهات الأمنية بالواقعة وبإجراء التحقيقات، قالت والدة الطفل أن المتهم ” زوجها عرفيا منذ عام 2016 ” ، اعتدى على طفلهما بالضرب وتسبب في وفاته.

وأوضحت أنها تركت منزل الزوجية قبل عامين؛ بسبب خلافات عائلية، وبمواجهة المتهم باعترافات والدة الطفل أقرّ بصحتها.

وقال إنّه كان في حالة فقدان للثبات الانفعالي؛ بسبب هروب عشيقته عنه لمدة عامين، وحين سألها عن والد الطفل ادّعت أنّه والده.

يُذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة.