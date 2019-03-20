” صلاح ” في ورطة كبيرة مع ليفربول.. وهيسكي يتحدث عن أنانية الفرعون المصري 

ماجد محمد(صدى):

تحدث أسطورة ليفربول، إيميل هيسكي، عن ” أزمة التهديف ” ، التي يمر منها النجم المصري محمد صلاح، هذا الموسم، قائلا إن صلاح لا يزال يفكر في الموسم الماضي، حين كان يسجل العديد من الأهداف، وكانت ثقته عالية، لافتا: ” هذه أشياء قد ترتد عليك، مثلما حدث هذا الموسم، لكن عليك بعدها أن تستعيد نفسك “.

وأوضح هيسكي ” أن صلاح ليس محظوظا في الوقت الحالي، لكنه لا يزال يريد أن يسجل الأهداف، والجميع يتطلع إليه، لأنه اللاعب القادر على تسجيل الأهداف ” ، موضحة :” علينا أن نتذكر أنه خلال الموسم الماضي كنا نتحدث عن صلاح، وأنه لاعب مماثل للثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لذلك فإنه ربما يفكر في ذلك كثيرا، وهو يريد تسجيل الأهداف كما كان يحدث في السابق” .

ووافق هيسكي على ما قاله أحد نجوم ليفربول السابقين، جيمي كاراغر، بشأن ” أنانية ” صلاح واحتفاظه الزائد بالكرة خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: ” على النجم المصري معرفة متى يجب أن يمرر الكرة.. هناك أوقات يكون عليه فيها أن يمرر الكرة، لكنه دوما يرغب في التسجيل بنفسه، وهذا أمر خطير، حين تكون على أرض الملعب عليك أن توازن، عليك أن تعلم متى تمرر الكرة، ومتى تسددها “.