حقيقة إجراء ميلانيا ترامب لعمليات تجميل

واشنطن(صدى):

كشفت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، حقيقة خضوعها لعمليات تجميل؛ لافتةً إلى أن هذا الأمر غير صحيح ولكنها تحرص على تناول 7 حبات خضار وفواكه يومياً لأن هذا يساعد على ترطيب بشرتها.

وأكدت ” ميلانيا ” إنها تهتم بإطلالتها ولا تخرج من دون العناية بها، مشيرة إلى أنها تطبق دائماً كريم الأساس، الماسكارا، بودرة الخدود وملع الشفاه، مضيفةً: ” لم أجرِ أيّ تغيير على جسمي ” .

وأوضحت سيدة أمريكا الأولى: ” يقول الكثير من الأشخاص إنّني أقوم بكل ما في وسعي لتغيير وجهي. لكنني لم أفعل شيئاً. أعيش حياة صحية واهتم ببشرتي وجسمي ” ؛ مؤكدةً أنها تعارض استخدام البوتوكس والحقن: ” أرى أن هذا يلحق الضرر بالوجه والأعصاب. أريد أن أشيخ بأناقة كما فعلت والدتي ” .