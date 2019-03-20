بالفيديو والصور.. لحظة غرق سفينة شحن تحمل 2000 سيارة في المحيط الأطلسي

روما(صدى):

غرقت سفينة شحن إيطالية تحمل حاويات تضم 2000 سيارة فاخرة، بينها 37 سيارة بورشه، في المحيط الأطلسي.

وتفصيلا، غرقت سفينة الشحن الإيطالية بعد أن اندلعت فيها النيران بعد إبحارها من فرنسا في طريقها إلى البرازيل الأسبوع الماضي.

وتضمنت محتويات السفينة، 2000 سيارة بينها 37 سيارة بورشه، بينها 4 سيارات من طراز 911 جي تي 2 آر أس، تصل قيمة الواحدة منها إلى نحو 300 ألف دولار.

وشملت الحمولة مجموعة من سيارات أودي إيه 3 وإيه 5 وآر أس 4 وآر أس 5 وكيو 7، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من سيارات بورشه من طراز كايمان وبوكستر وكايان.

وأبلغت شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات زبائنها البرازيليين، أنها ستبدأ بتصنيع الطراز مجددا بعد غرق السيارات الأربع.