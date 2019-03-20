” أعواد القطن ” تصيب رجلا بتشنج وصداع ونسيان بعض الأسماء

لندن(صدى):

تعرض إنجليزي من منطقة كوفنتري، إلى نوبات تشنج وصداع وألم في الأذن، بالإضافة إلى حالات تقيؤ؛ ليتم نقله إلى المستشفى حيث اتضح إصابته بعدوى في جمجمته تسببت بها قطعة قطن علقت في أذنه، كما أصبح ينسى الأسماء ويجاهد من أجل تذكرها.

وقرر الأطباء فحص أذنيه مع تخديره تخديرا عاما، وعندها تبين لهم أن قنوات الأذن عنده مصابة بالتهاب حاد مع وجود ” أوساخ عالقة ” سببتها قطعة قطن؛ فيما لم يعرف منذ متى توجد قطعة القطن في أذن الرجل، لكنه يعاني من تراجع قوة سمعه منذ 5 سنوات.

وأكد الأطباء إن قطعة القطن في أعواد القطن قد تعلق في الأذن، وهو أمر شائع في التسبب بالالتهابات وأمراض أخرى، لكن حالة الرجل غير معهودة من قبل؛ حيث تمت معالجة المريض، بينما شخصت حالته بأنها عدوى غير شائعة تسمى ” عدوى القناة السمعية الخارجية ” .

وفي السياق نفسه، أشار الأطباء إلى إن الالتهاب أصاب الخلايا داخل الجمجمة، ولم يصل إلى خلايا الدماغ. وبعد 6 أيام من العلاج، لوحظ تحسن في حالته وتراجع الالتهاب في خلايا الجمجمة، وشفي تماما بعد 10 أسابيع.