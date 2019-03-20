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بعد شتمه لأحد المشجعين.. السجن والغرامة تنتظر مدرب الوحدة المقال ” ميدو “

بعد شتمه لأحد المشجعين.. السجن والغرامة تنتظر مدرب الوحدة المقال ” ميدو “
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، عن عزم أحد المشجعين لنادي الوحدة ، مقاضاة المصري أحمد حسام الشهير بميدو ، عقب إساءته له بشتم بذيء في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

يٌشار إنه وفقاً للمادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية الإلكترونية فإنه في حال ثبوت إهانة هذا المشجع بتلك الألفاظ الخارجة، فإن مصير “ ميدو ” بات أمام السجن لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال ، أو كلاهما .

وكان تعرض ميدو للإقالة من نادي الوحدة ، على خلفية إساءته للمشجع .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 43 دقيقة

الان بيبان موقف ميدو هل هو فعلاً شتمه ام اخترق حسابه ههههههه

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