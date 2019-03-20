بعد شتمه لأحد المشجعين.. السجن والغرامة تنتظر مدرب الوحدة المقال ” ميدو “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، عن عزم أحد المشجعين لنادي الوحدة ، مقاضاة المصري أحمد حسام الشهير بميدو ، عقب إساءته له بشتم بذيء في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

يٌشار إنه وفقاً للمادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية الإلكترونية فإنه في حال ثبوت إهانة هذا المشجع بتلك الألفاظ الخارجة، فإن مصير “ ميدو ” بات أمام السجن لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال ، أو كلاهما .

وكان تعرض ميدو للإقالة من نادي الوحدة ، على خلفية إساءته للمشجع .