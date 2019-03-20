الغيرة تدفع خادمة لطعن زميلتها بالسكين أثناء الصلاة

المنامة(صدى):

أقدمت خادمة أثيوبية في البحرين على طعن زميلتها الإندونيسية بالسكين ، أثناء الصلاة ، بسبب غيرتها من تلقي المجني عليها معاملة جيدة من كفيلتها لأمانتها في عملها .

وتعود تفاصيل الواقعة ، كما رواها كفيل المتهمة للصحف المحلية ، أن الخادمة الآثيوبية تعمل لدى عائلته، لكنها كسولة الخادمة المجني عليها لدى والدة زوجته، وهي جيدة في عملها، وكانوا دائمًا ما يذكرون ذلك أمام الإثيوبية.

وفي يوم الواقعة، جاءت والدة زوجتي وبرفقتها الخادمة الإندونيسية فقررت الخادمة الإثيوبية الانتقام منها، كونها محبوبة من العائلة وتتلقى معاملة أفضل منها، فدعتها للصلاة في غرفتها، وبعد أن شرعت تصلي، أحضرت سكينًا من المطبخ وباغتتها بعدة طعنات في ظهرها، ثم جرحت نفسها لتدّعي أن زميلتها هي من اعتدت عليها أولًا، وهربت قبل أن يدخلوا الغرفة.

وعند مراجعة تسجيل الكاميرات تبين ترصد المتهمة للمجني عليها، حيث ذهبت إلى المطبخ وجلبت السكين وطعنت الخادمة الإندونيسية.

وتم القبض على المتهمة داخل مكتب الاستقدام وجاري تقديمها للمحاكمة .