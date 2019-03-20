بالصور.. اغتصبها عمها وإخوانها الثلاث.. وأكملت عمتها بنحر رأسها

نيودلهى (صدى):

شهدت إحدى القرى الهندية جريمة بشعة اهتز لها الرأي العام إذ تعرضت طفلة للإغتصاب والقتل بوحشية على يد الأقربين لها بلا شفقة أو ضمير .

وكشفت تحقيقات الشرطة أن أحد إخوانها قد استدرج المسكينة بعد عودتها من المدرسة إلى بين عمها ليقوم عمها وإخوانها الثلاثة بإغتصابها جماعياً ، وعندما هددت الطفلة بفضح جرمهم للشرطة ، قامت عمتها بنحر رأسها بالمنجل .

وعُثر على جثة الطفلة المجهولة الهوية، مبتورة الرأس وملقاة في حقل خارج قريتها في مدينة ”ساغار“ الهندية، كما عُثر على رأسها على بُعد حوالي 100 متر من جثتها .

وقال الضابط اميت سانغي: تم العثور على سلاح الجريمة، وهو منجل، وملابس ملطخة بالدماء، وأخذ أقوال المتهمين وجميع أفراد الأسرة .

وأكد الضابط حقيقة الواقعة التي تسببت في مظاهرات للمطالبة بالثأر من المجرمين ، متهماً العم بمحاولة تضليل الشرطة بإدعاء أن أحد الجيران قام بقتلها .