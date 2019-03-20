بالصور.. اغتصبها عمها وإخوانها الثلاث.. وأكملت عمتها بنحر رأسها
شهدت إحدى القرى الهندية جريمة بشعة اهتز لها الرأي العام إذ تعرضت طفلة للإغتصاب والقتل بوحشية على يد الأقربين لها بلا شفقة أو ضمير .
وكشفت تحقيقات الشرطة أن أحد إخوانها قد استدرج المسكينة بعد عودتها من المدرسة إلى بين عمها ليقوم عمها وإخوانها الثلاثة بإغتصابها جماعياً ، وعندما هددت الطفلة بفضح جرمهم للشرطة ، قامت عمتها بنحر رأسها بالمنجل .
وعُثر على جثة الطفلة المجهولة الهوية، مبتورة الرأس وملقاة في حقل خارج قريتها في مدينة ”ساغار“ الهندية، كما عُثر على رأسها على بُعد حوالي 100 متر من جثتها .
وقال الضابط اميت سانغي: تم العثور على سلاح الجريمة، وهو منجل، وملابس ملطخة بالدماء، وأخذ أقوال المتهمين وجميع أفراد الأسرة .
وأكد الضابط حقيقة الواقعة التي تسببت في مظاهرات للمطالبة بالثأر من المجرمين ، متهماً العم بمحاولة تضليل الشرطة بإدعاء أن أحد الجيران قام بقتلها .
اترك تعليقاً