لعلاقته مع طهران.. ” الحمدين ” يستغل الفن لخطب ود إيران

طلال الضوي(صدى):

يستمر تنظيم ” الحمدين ” في خطب ود إيران؛ ليمتد ذلك إلى ” الفن ” أيضًا، الذي لم يسلم من أصابع النظام القطري التخريبية والتي تسعى لطمس وتغيير هوية كل شئ بقطر.

وفي هذا السياق، كشفت الكاتبة القطرية تهاني الهاجري، أن وزارة الثقافة القطرية حذفت فيلم ” كفر ناحوم ” ، الذي تم ترشحه إلى جائزة الأوسكار من سينمات قطر، والحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان ” كان ” السينمائي.

وقالت ” تهاني ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” هذا أمر غير مقبول أبدًا، معقول يسمح بأفلام العنف والقتل والحروب، ويمنع فيلم يتحدث عن المهاجرين، وزواج القاصرات، والأهالي الذين ينجبون أبناء من دون الاهتمام بهم ” .

وتابعت حديثها عن امتداد أصابع النظام القطري بـ ” الفن ” : ” إن وزارة الثقافة ومؤسسة الدوحة للأفلام، سبق أن أعلنوا في سبتمبر 2018، عن دعمهم لهذا الفيلم عبر برنامج التمويل المشترك ” ، مبينة أن النجاح الذي حققه الفيلم يثير التساؤل عن ذلك الإجراء.

وصرحت ” الهاجري ” أن الفيلم أثار غضب أنصار ” حزب الله ” بلبنان والمدعوم من إيران؛ ولذلك تراجعت قطر عن دعمه وحذفه سريعًا؛ نظرا لعلاقتها مع طهران المتنامية.