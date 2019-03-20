مركز جامعة المجمعة للتأهيل يعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جامعة المجمعة الدولي لتقنيات التأهيل والأطراف الصناعية، عن توفر وظائف إدارية وصحية للرجال والنساء، والتي من بينها وظيفة أخصائي علاج طبيعي للرجال والنساء، واشترط للتقديم عليها: أن يكون مؤهل المتقدم بكالوريوس علاج طبيعي، ويفضل خبرة لا تقل عن سنتين مع إجادة اللغة الإنجليزية.

وأكد المركز على ضرورة وجود خبرة في معايير الجودة بمراكز العلاج الطبيعي، ستعتبر ميزة إضافية؛ كما يوجد لديه وظيفة أخصائية علاج طبيعي “أطراف صناعية” للنساء فقط، واشترط المركز للتقديم عليها أن تحمل المتقدمة مؤهل بكالوريوس علاج طبيعي، ويفضّل من لديها خبرة لا تقل عن سنتين مع إجادة اللغة الإنجليزية.

وأضاف المركز: وظائف ” موظفات استقبال ” للنساء فقط، وفتح المركز المجال للتقديم عليها لحاملات البكالوريوس في أي تخصص، مع إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام الحاسب الآلي؛ لافتًا إلى أن هناك شروطًا وضوابط عامة يجب توفرها في المتقدمين والمتقدمات؛ أهمها: التقدم على وظيفة واحدة فقط من الوظائف الواردة في الإعلان، والحصول على شهادة التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية)، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا.

وفي السياق نفسه، أشار المركز إلى أن التقديم على تلك الوظائف، سيكون يوم الأحد القادم 17/ 7/ 1440هـ الساعة 11 صباحًا بمقر المركز في مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمعة، مع إحضار الوثائق والشهادات المطلوبة في الشروط.