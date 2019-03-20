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بين أبو ظبي ومكة.. الجري شوقا لبلاد الحرمين

بين أبو ظبي ومكة.. الجري شوقا لبلاد الحرمين
مكة المكرمة(صدى):

حققت مبادرة الإماراتي ” خالد السويدي ” للجري من مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي للمسجد الحرام بمكة المكرمة بمسافة 2000 كيلو متر ، ترحيب وتفاعل كبير ، حيث كرمته سفارة المملكة بالإمارات وعدد من الوزارات والفاعليات الإماراتية .

وجاءت مبادرة ” السويدي ” وكأنها تتناغم مع مقولة سفير المملكة بالإمارات ” تركي الدخيل ” والذي رفض مقولة المملكة والإمارات كالبيت الواحد مشدداً على إسقاط الكاف واعتبارهما بيت واحد بالفعل دونما تشبيه .

وبينما انتشرت الأقاويل حول تقديم تسهيلات لمساعدة ” السويدي ” على مهمته ، رفض التعليق عليها متحدثاً عن المراحل الصعبة التي مر بها خلال الجري ، تأكياً على أصالة ومتانة العلاقات السياسية والإجتماعية .


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