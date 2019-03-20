فينيسيوس يكشف عن سبب رفضه لعرض برشلونة

نواف السالم(صدى):

أوضح مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، أن برشلونة كان سيدفع أكثر من أجل الحصول على خدماته، ولكنه اختار الفريق “الملكي” لأنه يريد أفضل مشروع.

ولفت جونيور:“نادي برشلونة اتصل به أولاً، وبعد ذلك ريال مدريدـ وأنه اختار الأخير لأن مشروعه جيد للغاية”.

وقال جونيور: “مارسيلو جاء وهو في عمر الـ18 ولعب، أسينسيو كان يلعب، وكل اللاعبين الشباب الذين يأتون يلعبون، وهذا ساعدنا على اختيار ريال مدريد، اخترنا الأفضل”، لافتا: “لطالما فكرت فيما سيكون الأفضل لي.. أنا وأسرتي فكرنا في أننا نريد العيش في مدريد منذ البداية”.

وتابع: “اعتقد أن برشلونة كان يريد أن يدفع أكثر.. لم نختار بناء على ما كانوا سيدفعوه.. كنا نريد أفضل مشروع واخترنا بناء على هذا الأساس.. أيضاً تحدثت مع مارسيلو وكاسيميرو وساعداني كثيراً على اختيار ريال مدريد”، مبينا:“نحن نعمل بشكل جيد للغاية للعودة في أسرع وقت ممكن.. أتمنى أن ألعب قبل نهاية الموسم”.