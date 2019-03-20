” الاتحاد ” يتفق مع شركة جديدة لرعاية الفريق

نواف السالم(صدى):

قامت لجنة الاستثمار في نادي الاتحاد بالاتفاق مع إحدى الشركات؛ لتوقيع عقد رعاية جديد للفريق.

وعن ذلك، كشفت مصادر مطلعة لصحف محلية أنه سيتم وضع شعار تلك الشركة على ظهر قميص الفريق، الذي يحمل على صدره إعلانًا لشركة ” نون ” الإماراتية ، منذ توقيع عقد رعاية معها في ديسمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاستثمار الاتحادية التي يترأسها خالد تميرك، تحاول البحث عن عقود رعاية أخرى للفريق؛ بعدما نجحت في جذب راعيين حتى الآن، وذلك وفقًا لما ذكرته المصادر.