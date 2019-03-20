قصة غرامية وراء إغماء 48 عاملا في مزرعة بدبي 

دبي(صدى):

فكت شرطة دبي في الإمارات لغز حادثة إغماء 48 عاملًا دفعة واحدة داخل إحدى المزارع، موضحة أن وراء الحادثة عاملًا أراد الانتقام من زملائه عن طريق دس مخدر خيول لهم في شاي الكرك، بسبب قصة غرامية.

وأثيرت الشكوك حول إغماء 48 عاملًا في مزرعة بأن يكون العمال قد استنشقوا نوعًا من المبيدات، أو غازًا قد تسرب.

وتبين أن شاي الكرك هو وراء حالات الإغماء الجماعي، حيث أن هناك من قام بدس مادة مخدرة تستخدم لتسكين آلام الخيول وكافية لقتل البشر في الشاي، رغبة في الانتقام من زملائه، بسبب معايرتهم الدائمة له بسر من أسراره، مرتبط بقصة غرامية.

وعثرت التحقيقات على مادة في البراد الرئيس للمياه المستخدمة في إعداد الشاي، وهي عبارة عن مخدر قوي يستخدم في تسكين آلام الخيول، وكانت قد تمت سرقة عبوته في وقت سابق.