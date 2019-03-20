مدير أعمال دينا: لم تعتزل.. أدت العمرة وسترقص الخميس

القاهرة(صدى):

حسم طارق زين، مدير أعمال الرّاقصة والممثلة المصرية، دينا، الجدل بشأن الصّورة المتداولة للأخيرة، مع الإعلامية بسمة وهبة، أثناء مباركتها لها بشكل يُوحي بأنّها تزوّجتْ، أو تمّتْ خطبتها.

وبدت دينا في الصورة المتداولة، مُرتدية الحِجاب، حيث أشارت “بسمة”، إلى خاتم في يدْ “دينا” الأيسر، وتبارك لها، فاعتبر المتابعون الصّورة، أنّها إعلان عن خطوبة دينا، أو زواجها، أثناء تأديتها مناسك العمرة.

وأوضح زين، أنّ دينا لم تتزوجْ، كما ردّد البعض على مواقع التواصل، بعد الصّورة المتداولة، مشيرا:”الصورة المتداولة، كانت أثناء زيارة دينا لبسمة وهبة في منزلها بالمملكة، لتقديم التهنئة لها بمناسبة زواج ابنها، فقدمت لها الشبكة لمشاهدتها”.

وأبان زين، أنّ دينا لم تعتزل الرّقص أيضًا، بل قامت بتأدية عمرة، وستعود مرّة أخرى للعمل يوم الخميس المُقبل، حيث تنشغل بعدّة عروض رقص في هذا اليوم.