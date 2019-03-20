امرأة تطلب من زوجها أن يتزوج عليها لـ ” فحولته الزائدة “
أقدمت امرأة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها بعد 3 أعوام من الزواج؛ بعدما رفض الزواج من أخرى؛ وهو الأمر الذي تسبب في معاناة لـ ” الزوجة ” بسبب فحولته الزائدة.
وعن التفاصيل، روت الزوجة معاناتها مع زوجها قائلة: ” من أول يوم جواز وعندي مشاكل كتير في العلاقة سببت لي تهتك في المهبل ونزيف حاد وقعدت أتعالج منه كتير جدًا، ورغم كده مكانش بيرحمني وده سبب لي استمرار النزيف كل شوية ” .
وتابعت الزوجة حديثها: ” الموضوع ده عنده أهم من الأكل والشرب عايزه يوميًا مرة واتنين، وأنا جسمي ضعيف وبتألم وتابعت مع دكاترة كتير ومفيش فايدة حتى بعد الولادة ” .
وأوضحت الزوجة أنها طلبت من زوجها أن يتقدم للزواج من أخرى؛ لكي تتخلص من معاناتها إلا أنه رفض، مضيفة: ” طلبت منه يتجوز عليّ أرملة ولا مطلقة وراضية بس أخلص لأنِ تعبت، فرفض قولتله دي حالتي ومش قادرة استحمل ” .
وأشارت الزوجة إلى أن الأطباء حذروها من استمرار النزيف والتليف لأنه قد يسبب لها السرطان؛ وهو الأمر الذي دفعها لطلب الخلع من زوجها بعدما رفض تطليقها.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8610 ] نشر منذ 1 ساعة
الرحمه مطلوبه يعني قبل الزواج كيف كنت -ولا مثل جيعان وطاح وسط القدر-
الاعتدال زين -وانت اصبري فتره بعدها مع الاسراف يصبح يجرجر اذيال العجز-
هادي جبران الهاجري[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة
ذا شغال في الفول والطعميه يوميا
الله يعينها
أم الدنيا[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 1 ساعة
زوجك هذا اكيد يشوف افلام خليعه وطبق كل اللي شافه
زوجك الفحل
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8610 ] نشر منذ 1 ساعة
المسأله ليست طعميه ولا فول ولا كان مل وخفف-المسألأه شكل السفره تتجدد كل يوم لون وشكل والطعام شهي -والنفس منفتحه-
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3873 ] نشر منذ 1 ساعة
حق من حقوقها …
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8610 ] نشر منذ 57 دقيقة
المسأله ^^ تصحيح
مسمار جحا[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 10 دقائق
( قصة واقعية بخصوص الموضوووع )
يحكى أن هناك زوجين في أحد المناطق الريفية ، المراءة تشتكي من فحولة زوجها والتي لاتستطيع أن تتحمله ، فذهبت لتشتكي لأبيها من زوجها ، فقال لها أبيها لاعليكي يا أبنتي مشكلة زوجك أنه عاطل عن العمل ودائماَ متواجد في البيت ، سوف أجعله يعمل مع في المزرعة وسوف أكرفه كرف الحمار من بعد الفجر حتى الغروب .
وبعد أن عرضت الزوجة موضوع العمل على زوجها وافق دوون تردد .
ذهب الزوج للعمل في المزرعة وعندما عاد بعد التعب الشديد استقبلته زوجته وقالت له هل أحضر لك طعام العشاء ،
فنظر إليها وقال لا أنا متعب جداَ فقط اريد أن أ****** ثم أنام !!!!!!!