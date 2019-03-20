امرأة تطلب من زوجها أن يتزوج عليها لـ ” فحولته الزائدة “

القاهرة(صدى):

أقدمت امرأة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها بعد 3 أعوام من الزواج؛ بعدما رفض الزواج من أخرى؛ وهو الأمر الذي تسبب في معاناة لـ ” الزوجة ” بسبب فحولته الزائدة.

وعن التفاصيل، روت الزوجة معاناتها مع زوجها قائلة: ” من أول يوم جواز وعندي مشاكل كتير في العلاقة سببت لي تهتك في المهبل ونزيف حاد وقعدت أتعالج منه كتير جدًا، ورغم كده مكانش بيرحمني وده سبب لي استمرار النزيف كل شوية ” .

وتابعت الزوجة حديثها: ” الموضوع ده عنده أهم من الأكل والشرب عايزه يوميًا مرة واتنين، وأنا جسمي ضعيف وبتألم وتابعت مع دكاترة كتير ومفيش فايدة حتى بعد الولادة ” .

وأوضحت الزوجة أنها طلبت من زوجها أن يتقدم للزواج من أخرى؛ لكي تتخلص من معاناتها إلا أنه رفض، مضيفة: ” طلبت منه يتجوز عليّ أرملة ولا مطلقة وراضية بس أخلص لأنِ تعبت، فرفض قولتله دي حالتي ومش قادرة استحمل ” .

وأشارت الزوجة إلى أن الأطباء حذروها من استمرار النزيف والتليف لأنه قد يسبب لها السرطان؛ وهو الأمر الذي دفعها لطلب الخلع من زوجها بعدما رفض تطليقها.