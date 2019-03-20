بالفيديو.. ٧ طرق تحافظ على الأسنان من التآكل

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة الصحة فيديو توضيحي للحصول على أسنان صحية بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان.

ولفتت وزارة الصحة إلى الطريقة السليمة للعناية بالأسنان منها فرش أسنانك مرتين على الأقل يوميا، مطالبة بتنظيف اللسان بتحريك الفرشاة من الخلف للأمام.

وشددت وزارة الصحة على تعقيم وتجفيف فرشاة الأسنان وتغييرها كل 3 شهور، مشيرة إلي استخدام الخيط السني يوميا لتنظيف الأماكن التي لا تصل إليها فرشاة الأسنان.

ودعت وزارة الصحة إلى زيارة منتظمة للطبيب كل 6 أشهر، لافتة إلى تجنب تعاطي التبع بكافة أنواعه، بالإضافة إلى التخفيف من تناول السكريات.