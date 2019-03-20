رانيا يوسف بفستان عاري.. ” المستخبي أقل من اللي بان “

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في إطلالة جديدة مثيرة للجدل كعادتها بملابسها الجريئة؛ حيث ارتدت فستان أحمر قصير أبرز جمالها ورشاقتها وكشف عن ساقيها.

وعلقت رانيا يوسف على الصورة التي نشرتها بحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها قائلة: ” مساء الخير ” ؛ بينما تثير الفنانة المصرية الجدل دومًا بإطلالتها الجريئة آخرها جلسة تصوير لإحدى المجلات التي تطرح بالإنجليزية، حيث ظهرت بفستان أسود شفاف.

ومن الجدير بالذكر، أن رانيا تشارك في دراما رمضان 2019 بمسلسل ” وبينا ميعاد ” ، مع المخرج أحمد خالد موسى، وتشاركها في البطولة غادة عادل.