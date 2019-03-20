” ماسك القهوة ” .. يؤخر ظهور التجاعيد ويعتني بالبشرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعد ” القهوة ” من المكونات التي يمكن استخدامها في الوصفات التجميلية للعناية بجمال البشرة وحيويتها؛ وذلك نظرًا لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة والتي تؤخر من ظهور التجاعيد؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض وصفة لعمل ” ماسك القهوة ” بالمنزل لأجل العناية بالبشرة.

* مكونات ” الماسك ”

” كوب من القهوة المطحونة، ربع كوب سكر بني، ربع كوب من زيت جوز الهند ” .

* طريقة عمل الماسك

– ضعي كوبًا من القهوة المطحونة في وعاء ثم قومي بإضافة ربع كوب من السكر البني.

– اذيبي ربع كوب من زيت جوز الهند باستخدام الميكرويف أو بعمل حمام بخار.

– دعي زيت جوز الهند يبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم اخلطيه مع مزيج السكر والقهوة ” لا تضيفي السكر والقهوة إلى الزيت وهو ساخن حتى لا يتحللوا ويذبوا في الزيت ” .

– يمكنك استخدام برطمان زجاجي قصير وله فتحة واسعة حتى يسهل عليك استخدام المقشر فيما بعد، وتجنبي استخدام البرطمان البلاستيكي حيث يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية التي توجد في البلاستيك مع المقشر.

– خذي ملعقة كبيرة من المقضر وقومي بفركه على ذراعيك وساقيك وأنت تقومين بحركة دائرية وخفيفة لمدة 60 ثانية قومي بشطف المقشر عندما تنتهين.

– قومي بتخزين المقشر في الثلاجة واستخدميه على مدار أسبوعين، لكن إذا لا حظتي أي تغيير في شكله أو رائحته يجب التخلص منه.