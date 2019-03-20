مواطن يستغيث لإستعاده أرضه من أشخاص استولوا عليها بموجب صك شرعي

تبوك(صدى):

تعرض أحد المواطنين لإستيلاء بعض الأشخاص على قطعة أرض تخصه وبنائهم عليها بموجب صك شرعي بعد إصدار رخصة بناء وتشييد بموجب هذا الصك ، الأمر الذي أثار ذهول المواطن نتيجة لإزدواجية الصك لنفس القطعة ، مطالباً بضرورة فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين في بيع قطعة أرض تخصه مرة أخرى لهؤلاء الأشخاص .

وقال المواطن ” محمد الشمراني ” أنه اشترى قطعة الأرض الكائنة بحي البوادي عام 1431 هـ وبعد أن سدد مديونياتها وجمًع مبلغ لإقامة منزل لأبناءه عليها تفاجأ بعمارة عليها تم بنائها بموجب صك شرعي لعام 1437هـ أي بعده بـ6 أعوام مما يعني أنه تم الإستيلاء على حقه نتيجة للإزدواجية .

من جانبها أكدت أمانة منطقة تبوك أنها خاطبت كتابة العدل لتزويدها بأساس المعاملات التي تم على أساسها إصدار الصكين لمعرفة سبب الإزدواجية ، مؤكدة أنها سوف تعمل على تصحيح الخطأ ومحاسبة المسئول ، وإحالة أوراق المعاملة كافة إلى الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك .