شاب يقتل خطيبته خنقا بعدما حظرته على ” واتساب ” 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أقدم شاب آسيوي على قتل خطيبته خنقا، بعدما حظرته على ” واتساب ” ، دون سابق إنذار.

وتفصيلا، تشاجر عامل آسيوي مع خطيبته بعد أن حظرته من على ” واتساب ” ، وانتهت المشاجرة بلف ذراعه حول رقبتها وخنقها، مع وضع «منشفة» على أنفها وفمها حتى لا تصرخ، ثم تركها بعد تأكده من إزهاق روحها.

وسرق هاتف خطيبته وهرب إلى المنزل لينام،وفي الصباح، طلب إجازة من عمله، بحجة العودة إلى بلاده، إلا أن الشرطة اعتقلته بعد تلقيها بلاغاً بالواقعة.

وخلال التحقيقات، اعترف العامل بجريمته، مبينا أنه منح خطيبته مبلغا كبيرا من المال لإثبات جديته في الزواج منها، إلا أنها خانت وعدها.