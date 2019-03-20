بالفيديو.. يقلب المائدة على عروسه داخل المطعم والسبب صادم

نيودلهى (صدى):

شهدت أحد المطاعم بمدينة كوتشي الهندية موقف صادم بين عروسين ذهبا معاً لتناول العشاء لينتهي اللقاء الرومانسي بقلب المائدة عليها وسط ذهول وسخرية الجميع .

ووفقاً لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية فقد وثق مقطع فيديو تلك اللحظات الغريبة ،إذ أظهر العروسين وسط الأهل على طاولة الطعام بينما كانوا يشربون المياه ويتضاحكون .

وبينما جاء عمال المطعم ليضعون الطعام أمامهم ، قامت العروس على سبيل المزاح بسحب طب الأرز إلى ناحيتها بينما بدا العريس مبتسم رغم أن التقاليد تسري على تناول الإثنين من نفس الطبق .

وسرعان ما اختفت ابتسامة العريس الغاضب أو الجائع أو كليهمالينتفض فجأة وقام بقلب المائدة على الجميع ومنهم عروسه ، ليسود الصمت المكان وسط ذهولهم بموقفه الغريب .