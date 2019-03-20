بالفيديو.. يقلب المائدة على عروسه داخل المطعم والسبب صادم
شهدت أحد المطاعم بمدينة كوتشي الهندية موقف صادم بين عروسين ذهبا معاً لتناول العشاء لينتهي اللقاء الرومانسي بقلب المائدة عليها وسط ذهول وسخرية الجميع .
ووفقاً لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية فقد وثق مقطع فيديو تلك اللحظات الغريبة ،إذ أظهر العروسين وسط الأهل على طاولة الطعام بينما كانوا يشربون المياه ويتضاحكون .
وبينما جاء عمال المطعم ليضعون الطعام أمامهم ، قامت العروس على سبيل المزاح بسحب طب الأرز إلى ناحيتها بينما بدا العريس مبتسم رغم أن التقاليد تسري على تناول الإثنين من نفس الطبق .
وسرعان ما اختفت ابتسامة العريس الغاضب أو الجائع أو كليهمالينتفض فجأة وقام بقلب المائدة على الجميع ومنهم عروسه ، ليسود الصمت المكان وسط ذهولهم بموقفه الغريب .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4814 ] نشر منذ 14 دقيقة
متهور و قليل رباية
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8603 ] نشر منذ 7 دقائق
طالما هذا تصرفه وقلب الطاوله فانت اقلبي الصفحه-خلهه يوليييي-