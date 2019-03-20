ولي العهد يتكفل بسداد الإلتزمات المالية لناديي ضمك وأبها

أبها(صدى):

أعلن أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تكفل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسديد الالتزامات المالية لناديي ضمك وأبها ، وذلك تأكيداً على دعم الحركة الرياضية بعد تصدرهما معاً دوري سمو ولي العهد للدرجة الأولى .

كما تبرع عدد من رجال أعمال منطقة عسير بمبلغ يقارب مليوناً ونصف المليون ريال تشجعياً لأندية الدرجة الأولى حتى تصل إلى مصاف دوري الدرجة الممتازة .

جاء ذلك خلال إجتماع أمانة منطقة عسير ، حيث وجه أمير المنطقة بتهيئة ملعب نادي جرش بطل دوري شهداء الوطن، والذي جاء ضمن فعاليات صدر الكرامة بمحافظة محايل عسير تقديراً لشهداء الوطن وذويهم ، بالتوازي مع إتاحة المرافق والملاعب البلدية لتمارين أندية المنطقة حسب الجداول الزمنية التي يتم الاتفاق عليها .

كما أكد أن رئيس هيئة الرياضة الهيئة العامة للرياضة، وجّه بتحديث مدينة الأمير سلطان الرياضية خلال ٦٠ يوماً، واستكمال مباني نادي أبها الرياضي على أن يتم الإنتهاء منها خلال 8 أشهر .

وقدّم رؤساء الأندية الرياضية بعسير، شكرهم وتقديرهم للقيادة على دعمها المتواصل وتقديرها للحركة الرياضية في المملكة .