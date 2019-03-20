ولي العهد يتكفل بسداد الإلتزمات المالية لناديي ضمك وأبها
أعلن أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تكفل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسديد الالتزامات المالية لناديي ضمك وأبها ، وذلك تأكيداً على دعم الحركة الرياضية بعد تصدرهما معاً دوري سمو ولي العهد للدرجة الأولى .
كما تبرع عدد من رجال أعمال منطقة عسير بمبلغ يقارب مليوناً ونصف المليون ريال تشجعياً لأندية الدرجة الأولى حتى تصل إلى مصاف دوري الدرجة الممتازة .
جاء ذلك خلال إجتماع أمانة منطقة عسير ، حيث وجه أمير المنطقة بتهيئة ملعب نادي جرش بطل دوري شهداء الوطن، والذي جاء ضمن فعاليات صدر الكرامة بمحافظة محايل عسير تقديراً لشهداء الوطن وذويهم ، بالتوازي مع إتاحة المرافق والملاعب البلدية لتمارين أندية المنطقة حسب الجداول الزمنية التي يتم الاتفاق عليها .
كما أكد أن رئيس هيئة الرياضة الهيئة العامة للرياضة، وجّه بتحديث مدينة الأمير سلطان الرياضية خلال ٦٠ يوماً، واستكمال مباني نادي أبها الرياضي على أن يتم الإنتهاء منها خلال 8 أشهر .
وقدّم رؤساء الأندية الرياضية بعسير، شكرهم وتقديرهم للقيادة على دعمها المتواصل وتقديرها للحركة الرياضية في المملكة .
ابولانا[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 دقيقتين
انا عندي التزامات ماليه ..