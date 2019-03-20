12 توجيه للمقام السامي لإحكام الرقابة على المال العام والإرتقاء بالآداء الحكومي

نايف السالم(صدى):

وافق المقام السامي على 12 توجيه قدمها مجلس الوزراء ،بهدف تحسين آداء الخدمات الحكومية وإحكام الرقابة ، بناءً على المعاملة المتعلقة بالتقرير السنوي السابع والخمسين لديوان المراقبة العامة حول نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الآداء .

وجاءت هذه التوجيهات بالتأكيد على الجهات الحكومية في التالي :

1-التقيد بتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من حساباتها الختامية .

2-إرسال حسابات المستندات الشهرية إلى ديوان المراقبة العامة في المدة المنصوص عليها نظاماً .

3-إرسال جميع المستندات الأصلية المؤيدة للصرف إلى ديوان المراقبة العامة .

4-التقيد بتزويد الديوان بنسخ أصلية من العقود المبرمة وجميع المستندات خلال اسبوعين من تايخ إبرامها .

5- طرح المشتريات والأعمال المتجانسة في منافسة عامة وعدم تجزئتها .

6- عدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويدها بالأفراد .

7-طرح المواقع الإستثمارية التي ترغب في إستثمارها في مزايدة عامة .

8-حصر وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها وإدراج ذلك ضمن بنود العقود مع المستثمرين .

9- أن توفر وزارة الصحة والجهات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية الكوادر الطبية مع تحسين الخدمات وإصلاح وصيانة الأجهزة الطبية وإعداد خطة إحلال وتجديد ، مع فرض غرامة على مقاولي الصيانة الغير ملتزمين ببنود العقود .

10-تقديم وزارة الصحة خطة عاجلة لإنشاء مبانٍ مدرسية في الأحياء المكتظة بالسكان بدلاً عن المدارس المستأجرة ، ضمن الخطة الموضوعة لبناء عموم المدارس خلال 5 سنوات .

11- تنسيق وزارة التعليم مع الخدمة المدنية والجهات الحكومية للإستفادة من المعلمين العاملين بوظائف إدارية بسبب قضايا عليهم ،لنقلهم على وظائف الخدمة المدنية .

12-تحصيل الشركات المشمولة لرقابة ديوان المراقبة مديونياتها ورفع قضايا على العملاء المتأخرين ، وإلزام المقاولين بسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وتطبيق الغرامات حال التأخر والتأكد من مدى جاهزية المقاول مستقبلاً .