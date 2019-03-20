بالفيديو.. إطلالة صادمة للكويتية نورة العميري 

خالد الظفيري(صدى):

فاجأت الفنانة الكويتية نورة العميري جمهورها بـ ” لوك صادم ” ، بعد نشرها مقطع فيديو وصورًا جديدة لها على سناب شات.

وظهر في الفيديو لحظة قص نورة لشعرها، في خطوة جريئة لم يتوقعها جمهورها، حيث أن مظهرها الطبيعي يعتمد على الشعر القصير؛ ما يجعل مسألة تقصيره مجددًا بمثابة مفاجأة لمحبيها.

وبدت العميري عقب انتهائها من تنفيذ ” اللوك الجديد ” ، تلتقط نورة صورًا مع مشاهير في الكويت على هامش تواجدها في فعاليات افتتاح خط الأزياء الخاص بها.