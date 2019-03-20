بالفيديو.. إطلالة صادمة للكويتية نورة العميري
فاجأت الفنانة الكويتية نورة العميري جمهورها بـ ” لوك صادم ” ، بعد نشرها مقطع فيديو وصورًا جديدة لها على سناب شات.
وظهر في الفيديو لحظة قص نورة لشعرها، في خطوة جريئة لم يتوقعها جمهورها، حيث أن مظهرها الطبيعي يعتمد على الشعر القصير؛ ما يجعل مسألة تقصيره مجددًا بمثابة مفاجأة لمحبيها.
وبدت العميري عقب انتهائها من تنفيذ ” اللوك الجديد ” ، تلتقط نورة صورًا مع مشاهير في الكويت على هامش تواجدها في فعاليات افتتاح خط الأزياء الخاص بها.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8601 ] نشر منذ 12 دقيقة
سوف تنعكس الايه قصوا شعركن ونحن سوف نربيه-وسوقوا ونحن سوف نجلس في البيت-وبعدين انتن –I–ونحن–U–!!!!!
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 3 دقائق
وش حكاية قص الشعر هليومين للكويتية نورة العميري والسعودية لجين العمران تتشبهون بالشباب المراهقين