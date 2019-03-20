5 أطعمة يجب على الأم الابتعاد عنها لرضاعة طبيعية صحية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تؤثر بعض الأطعمة التي تتناولها ” الأم المرضعة ” على الحالة الصحية للرضيع والمزاجية أيضًا، فمثما يوجد بعض الأطعمة التي يُنصح بتناولها لكونها مفيدة لتغذية الرضيع، هناك بعض الأطعمة التي بجب عليكِ تجنبها حرصًا على صحته وتغذيته؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الأطعمة التي يجب على الأم المرضعة الابتعاد عنها.

– الأسماك

هناك بعض أنواع من الأسماك يُعد تناولها ذا تأثير سلبي على صحة رضيعك؛ وذلك لاحتوائها على كمية من الزئبق، ومن هذه الأسماك ” سمك أبو سيف.

– المشروبات الغنية بالكافيين

عند تناول للقهوة أو المشروبات الغازية تُصبح ” الأم ” أكثر نشاطًا ولا ترغب في النوم، من ثم ينتقل هذا التأثير إلى الرضيع؛ ما يجعله يعاني من اضطرابات في النوم.

– النعناع والبقدونس

يًعتبر البقدونس والنعناع من الأطعمة والمشروبات التي يُفضل عدم تناولها في أثناء الرضاعة، حيث يعملان على تقليل إدرار اللبن.

– الشوكلاتة

تحتوي ” الشوكلاتة ” على الكافيين كما أن لها تأثير مليّن؛ ما قد يعرض رضيعك للإصابة بالإسهال، ومن ثم يُنصح بتناول كميات معقولة منها وعدم الإسراف في تناولها.

– الأطعمة المسببة للغازات ” البروكلي والكرنب ”

يُنصح بتجنب الأطعمة المسببة للغازات، مثل ” البروكلي والفلفل والكرنب والقرنبيط ” وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف؛ وذلك لأنها تصيب معدة رضيعك بالاضطرابات والغازات.