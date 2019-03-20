بالصور.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بالباحة

سعيد العجل(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعه 07:17 صباح اليوم الأربعاء على الرقم الموحد ( 997 ) الموقع كوبري السواد طريق الباحة العقيق.

وأوضح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني انه تم توجيه فرقتين اسعافيه بمباشرة القائد الميداني سعد عوض الزهراني من الهلال الاحمر لموقع الحادث.

وتابع الزهراني عند وصول اول فرقه أتضح بوجود ثلاث اصابات بالموقع وبعد الكشف كان وضع الاصابات متوسطة الخطوره تم التعامل معها اسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقلها جميع الاصابات نقلت لمستشفى الملك فهد بالباحة من قبل فرق اسعافات الهلال الاحمر.

وفي الختام أهاب ” الزهراني ” بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) او عن طريق تطبيق اسعفني عند حدوث أي مكروه، لا سمح الله، متمنياً منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.



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