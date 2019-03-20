غدًا.. بدء موسم ” بياع الخبل عباته ” وتحذيرات من الحيات والعقارب

حمود العنزي(صدى):

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يوم غدٍ الخميس هو بداية موسم ” بياع الخبل عباته ” ،محذرًا من كثرة التقلبات الجوية.

وأوضح الحصيني أنه يكثر في هذا الموسم انتشار العقارب والحيات السامة، قائلا: ” تخرج فيه الحيات والعقارب والهوام من جحورها، ويأتي فيه قرصات برد وهي قليلة ” .

وأشار إلى أن الأولين كانوا يقولون ” ياربنا ياكريم اكفنا برد الحميم ” وهو كناية عن أن عودة البرد أمر وارد وينقلب الجو ويرجع البرد عليهم لذا تكثر أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب تقلبات الجو.