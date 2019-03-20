أراد مصالحتها على طليقها..أقوال ” خليجي ” متهم باقتحام منزل سيدة

أبوظبي(صدى):

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس الثلاثاء، قضية اتهام شاب خليجي، بكسر باب منزل سيدة من جنسية عربية والدخول إلية بالقوة.

وكانت السيدة قد تقدمت ببلاغ للشرطة بأن صاحب المنزل الذي تستأجره قام بكسر الباب، ودخل لمنزلها بالقوة.

وتم القبض عليه وإحالته إلى قسم التحقيقات ومنه إلى النيابة العامة، وثم إلى محكمة أول درجة، والتي اصدرت عليه حكماً بالسجن لمدة شهرين.

وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مرجعاً السبب في دخوله إلى منزل السيدة، إلى سماعه أصوات صراخ ونداءات استغاثة ناتجة عن مشاجرة بين الفتاة وطليقها بداخل المنزل.

وأوضح أنه قام بكسر باب المنزل بحسن نية وذلك لرغبته في فض الخلاف الناشئ بينهما.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 26 مارس الجاري.