جدل في الكويت بسبب إدراج اسم الزوج في ” جواز ” الزوجة دون أن يسري العكس

خالد الظفيري(صدى):

أثارت قضية إدراج اسم الزوج في وثيقة سفر الزوجة، دون أن يسري العكس على الزوج، جدلا واسعا في الكويت.

جاء ذلك عقب تطرق المحامية الكويتية، أريج عبد الرحمن حمادة، لقضية جواز سفر الزوجة الذي يدرج فيه اسم الزوج، متسائلةً عن عدم المعاملة بالمثل، وفرض إدراج اسم الزوجة في وثيقة سفر الزوج.

وينص القانون الكويتي على إعطاء الزوج حرية الاختيار في إدراج اسم زوجته وأولاده في وثيقة سفره، في حين لا يتم منح الزوجة حق الخيار في وضع اسم زوجها، إذ أنه يوضع بشكل تلقائي.

وفي هذا السياق صرح مصدر أمني أن عدم تدوين اسم الزوجة في جواز زوجها هو أن المواطن يحق له 4 زوجات وفق الشريعة الإسلامية، فهل من المنطقي وضع أسماء 4 زوجات في جواز سفره، في حال أنه متزوج من 4 نساء.