” فتى البيضة ” يتبرع بكل الأموال التي جمعت لصالحه إلى ذوي الضحايا

كانبرا(صدى):

قررت الشرطة الأسترالية، إخلاء سبيل ” ويل كونولي ” الذي أصبح معروفا بلقب ” فتى البيضة ” بعد مهاجمته سيناتور اتهم المسلمين بالتسبب في مجزرة المسجدين بنيوزيلندا.

ومن جانبه أوضح محامي الشاب أن موكله لن يلاحق قضائيا السيناتور الذي ضربه خلال الواقعة أو أي من أنصاره الذين طرحوه أرضا.

وأشار أيضا إلى أن موكله يعتزم نقل كل الأموال التي جمعت لصالحه من خلال حملة تبرعات إلكترونية إلى ذوي ضحايا الهجوم في نيوزيلندا.

يذكر أن موقف الفتى الأسترالي لاقى إعجابا على نطاق واسع في العالم، وجمع متبرعون من مختلف أنحاء العالم 60 ألف دولار لصالحه.

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