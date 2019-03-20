اعتداء عنصري على سيدة محجبة ” حامل ” في برلين

برلين(صدى):

استمرارًا للاعتداءات العنصرية ضد المحجبات التي يتعرضن لها في ألمانيا، اعتدى مجهول في العاصمة برلين، أمس الثلاثاء، بالضرب على سيدة محجبة حامل.

وأعلنت شرطة برلين، في بيان رسمي لها، أن سيدتين 41 و47 عامًا جادلتا شخصًا في محطة قطار نويكولن، بعدما دفع شخص بكلبه نحوهما.

وأضاف البيان أن الشخص المجهول أساء إلى السيدتين بسبب ارتدائهما الحجاب، وضرب السيدة الحامل ذات الـ41 عامًا على بطنها، فيما نجت السيدة الأخرى من لكمة على وجهها.

ولاذ الجاني بالفرار من المنطقة، بينما نقلت الإسعاف السيدة الحامل إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها.