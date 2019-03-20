بالفيديو.. لحظة اعتذار أمير الرياض لطالب جامعي

عادل الحربي(صدى):

حرص الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، على التفاعل مع تغريدة أحد طلاب جامعة الملك سعود ،والتي شكى خلالها الطالب من عدم تمكنه الوصول لكليته خلال حفل تدشين مبنى كلية التمريض بالجامعة.

وقال أمير الرياض ،في كلمته خلال حفل افتتاح مبنى كلية التمريض بجامعة الملك سعود: ” أنا لم أعد كلمة، وليس لي كلمة في البرنامج، لكني هذا الصباح فوجئت بتغريدة على تويتر من الأخ خالد في حسابه، يقول إنه مُنع وزملاؤه من الوصول للكلية بسياراتهم هذا اليوم ” .

وتابع سموه: ” حقيقة، هذا الكلام مؤثر جدًّا؛ لأنه يمكن أن منظمي المناسبة لم ينتبهوا لحق الطالب في الوصول إلى كليته بيسر وسهولة، وهذا أمر مهم جدًّا؛ فأنا أعتذر في هذه الكلمة، وأعتذر للأخ خالد عما حصل له ولزملائه، وأرجو أن يقبلوا هذا الاعتذار ” .

وأضاف: ” أطلب من مدير الجامعة وزملائه في الجامعة أن يكون هذا المبدأ منطلقًا لنا جميعًا بأن لا نحرم طالبًا من حق من حقوقه بوجوده في كليته بسيارته بيسر وسهولة ” .