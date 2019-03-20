بالصورة.. بسمة وهبة تهنيء دينا بالمملكة لزواجها أثناء تأديتها مناسك العمرة

أميرة خالد(صدى):

هنأت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، مواطنتها الفنانة والراقصة دينا، بعد أدائها مناسك العمرة، داخل منزلها في مدينة جدة في المملكة.

وأظهرت صورة نشرتها وهبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام “، الفنانة دينا التي ظهرت خلال الصورة مُرتدية الحجاب، وأشارت ” وهبة “ إلى خاتم في يد ” دينا “ اليسرى.

وعلقت وهبة على الصورة، قائلة:“ ألف مبارك يا دينا.. جيتي إلى بيته فكرَّمك، وأهداكِ هدية الحياة.. الله يسعدك ويوفقك.. ونوَّرتي جدة، ونوَّرتي بيتي.. ومبارك، مبارك، مبارك، يا عروسة النيل. ”

وأثارت إشارة ” وهبة “ إلى خاتم ” دينا “، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فسّر بعضهم تلك الإشارة والتهنئة، بخطوبة دينا أو زواجها، أثناء تأديتها مناسك العمرة.