استشهاد ” رامبو فلسطين ” بعد اشتباكات مسلحة بينه و قوات الاحتلال

القدس(صدى):

استشهد الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى، منفذ عملية ارائيل، وفقاً لما أعلنه جيش الاحتلال.

وكان ” رامبو فلسطين ” كما أطلق عليه، قد خاض عملية ارائيل التي أسفرت عن مقتل 3 ضباط من جنود الاحتلال وحاخام كبير، وإصابة 6 آخرين، واستولى على سلاح أحد الجنود.

ودخلت قوات خاصة إسرائيلية متخفية، إلى بلدة عبوين برام الله، ثم اقتحمت 40 آلية عسكرية البلدة وحاصرت منزلاً.

وخاضة قوات الاحتلال اشتباكاً مسلحاً مع الشهيد وأطلقت صوب المنزل صواريخ لاو، ليعلن استشهاده بعد ذلك.