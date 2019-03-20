ضَبْط متعديين على ” شجرة سدر ” شمال سكاكا

نايف السالم(صدى):

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف معتديَيْن على الغطاء النباتي شمال سكاكا بعد قيامهما بقطع شجرة سدر.

وطبَّقت الإجراءات النظامية بحقهما، وألزمتهما بري الشجرة مدة عام بعد إعادتها لمكانها، وإصلاح الضرر الناجم عن قطعها، وقال المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري، حول ما تم تداوله وتناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل أحد المهتمين البيئيين بخصوص قطع شجرة سدر شمال مدينة سكاكا: تم توجيه الفِرق الميدانية بفرع الوزارة بالمنطقة للوقوف على الموقع، وتحديد هوية المخالف.

وأضاف تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة، وأنه تمت إعادة الشجرة المخلوعة إلى وضعها الطبيعي، وغرس أشجار أخرى بالموقع نفسه، مؤكدًا أن فرع الوزارة يتابع بشكل مستمر حالة النباتات البرية، وبالأخص مناطق الربيع، والمناطق الرعوية التي تكثر في المنطقة الأيام الحالية لكثرة مرتاديها، وتتابع عن كثب عدم الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات.

ولفت المهندس ” الأحمري ” إلى أن تلك الأعمال تعد مخالفة لنظام المراعي والغابات الصادر في عام 2004، الذي نص على حظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات.