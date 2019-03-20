الإطاحة بعصابة للسطو والنشل ومروجي المخدرات في الرياض

علي القحطاني(صدى):

نجحت شرطة منطقة الرياض ،فجر أمس ،في الإطاحة بعدد من الأشخاص بعدة تهم وقضايا متنوعة من بينها القبض على تشكيل عصابي يمتهن قضايا السطو المسلح والسلب والنشل وسرقة المنازل والمحال التجارية والأسواق وحظائر الأغنام والطيور وانتحال شخصية رجال الأمن.

واتخذ التشكيل العصابي أحد المنازل الشعبية بحي الشميسي وكراً لهم، وبالانتقال للموقع تم القبض على شخصين مطلوبين في قضايا مخدرات.

وبتفتيش المنزل عثر به على 2733 حبة كبتاجون مخدرة من نوع لكزس و2.5 بلاطة حشيش وسلاحين من مسدس ربع و12 طلقة حية ومبلغ مالي قدره 15400 ريال، وأسلحة بيضاء وثلاث قوارير صغيرة بها مادة المسكر وميزان إلكتروني صغير وبدلة عسكرية.

وتوفرت معلومات لدى الحملة الأمنية عن وجود معمل لتفعيل شرائح الاتصال بهويات وبصمات غير صحيحة بحي البطحاء والقبض على الوافد وعثر في حوزته على شرائح اتصال وأدوات تزوير البصمات.